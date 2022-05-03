Інна Верхогляд та Оксана Степанюк були відібрані на співбесіді як найкращі кандидатки

Двоє медсестер із Хмельницької області долучилися до команди медичного евакуаційного поїзда, який вивозитиме поранених пацієнтів із різних територій сходу України. Інна Верхогляд та Оксана Степанюк мають великий досвід роботи у медичній сфері та були відібрані на співбесіді як найкращі кандидатки. Інна та Оксана вважають своїм обов’язком допомагати країні під час війни.

Про двох нових учасниць команди медичного евакуаційного поїзда ввечері вівторка, 3 травня, повідомила прес-служба МОЗ. «Були відібрані найкращі претендентки – медичні сестри Інна Верхогляд (досвід роботи 15 років) та Оксана Степанюк (досвід роботи 25 років). Обидві вважають свою професію надважливою, адже вони перші зустрічають хворих, які звертаються по допомогу, і мають можливість максимально допомагати як пацієнтам, так і лікарям», – йдеться у повідомленні міністерства.

Як уточнюють у МОЗ, медсестри долучаться до роботи у медичному потязі з вагоном інтенсивної терапії та ліжками для стаціонарних пацієнтів, який транспортує поранених до Львова та Львівської області для подальшого спеціалізованого лікування.

Нагадаємо, свій перший рейс евакуаційний поїзд-госпіталь здійснив у неділю, 24 квітня. Медичний поїзд, забезпечений усім необхідним обладнанням і медикаментами для автономної роботи в рейсі, вивозить поранених та хворих людей із областей, які потерпають від російських обстрілів і бомбардувань. Тоді ж МОЗ оголосило про відбір кандидатів з-поміж медичних працівників для роботи у команді медичного поїзда. У першу чергу, потребували лікарів-анестезіологів та медичних сестер.