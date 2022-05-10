Мешканка Закарпаття вже кілька років хворіє на туберкульоз

Мешканка села Великі Лучки поблизу Мукачева за чотири місяці від початку року 183 рази викликала швидку медичну допомогу. Тобто в середньому медики відвідують її будинок мінімум один раз за день. Пацієнтка постійно скаржиться на задуху. Лікарі кажуть, що 45-річна жінка дійсно хворіє на туберкульоз та часто викликає швидку в період загострення хвороби, однак не може отримати належного лікування через відсутність паспорта.

Про пацієнтів, які найчастіше викликають швидку, у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, найбільше викликів «швидкої» до одного пацієнта надійшло із села Великі Лучки: 45-річна місцева мешканка Розалія Л. телефонує до швидкої та просить лікарів допомогти із задухою.

Як у коментарі ZAXID.NET розповіли медики, жінка дійсно тривалий час хворіє на туберкульоз. «Ці виклики не надумані, вони реальні. Пацієнтка скаржиться на постійні задухи. Жінка не має паспорта, відтак не може укласти договір із сімейним лікарем на медобслуговування і безкоштовні ліки», – пояснюють у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.

Протягом чотирьох місяців 2022 року Розалія Л. та її родичі викликали «швидку» 183 рази. «Пацієнтка розповідає, що їй важко дихати, медикаменти купити вона неспроможна, отримувати соціальну допомогу за відсутності документів – неможливо. Єдиний порятунок – набрати «103» і сподіватися, що приїдуть медики, вколють рятівні ліки, знімуть напад задухи», – зазначають медики.

Як уточнюють у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, кожен такий виклик не є профільним для «швидкої» та обходиться у суму від 1,2 до 2 тис. грн. «Тільки на обслуговування викликів цієї однієї пацієнтки за 4 місяці пішло близько 250 тисяч гривень», – наголошують у прес-службі, уточнюючи, що медики неодноразово звертались до родичів пацієнтки з проханням допомогти їй оформити паспорт, а також приносили хворій жінці ліки, однак справа наразі не зрушилась з місця.

Разом із тим, медики наводять і приклад і недобросовісних масових викликів «швидкої» від мешканки Ужгорода Ірини Т. За даними екстреної служби, на виклики до 62-річної ужгородки за чотири місяці 2022 року «швидка» виїжджала 72-рази. Медики розповідають, що немає жодної бригади, жодної зміни, хто б не знав цю пацієнтку.

«Жінка намагається не викликати «швидку» зі свого номера телефону, а звертається до перехожих з проханням допомогти. Свідомо відмовляється називати своє прізвище, оскільки знає – оператори диспетчерської можуть відмовити у виїзді бригади. Відтак, п. Ірина має у своєму арсеналі декілька «медичних легенд» (хворе серце, задуха, втрата свідомості, підвищений тиск і т.д.). Коли ж медики приїжджають на виклик, то просить завезти її додому, оскільки дуже погано себе почуває», – зазначають у «швидкій».

З початку року до Ірини Т. ужгородська «швидка» виїжджала 72 рази, що обійшлося майже у 100 тис. грн. Медики також уточнюють, що інколи стан цієї пацієнтки таки потребував медичної допомоги, але не екстреної.

У «швидкій» просять громадян перед викликом медиків переконатися, що у пацієнта дійсно критичний стан, що потребує медичної допомоги. Щодня на Закарпатті із загальної кількості викликів «швидкої» від 40 до 50 виїздів – непрофільні. За неправдивий виклик екстреної медичної допомоги відповідно ст. 183 КУпАП загрожує штраф до 3,4 тис. грн. Медики зазначають, що на території області жодного випадку притягнення до відповідальності за неправдивий виклик «швидкої» ще не зафіксовано.