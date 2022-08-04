У селі Липини водій автомобіля наїхав на велосипедиста, який їхав узбіччям

У селі Липини під Луцьком 24-річний водій Mitsubishi збив 50-річного велосипедиста. Після аварії він не надав допомоги потерпілому і втік з місця. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, затримали його за декілька годин після інциденту завдяки відео з камер спостереження. Попередньо, він був тверезий, втім, для більш точних висновків в нього відібрали зразки крові.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась в обідню пору в середу, 3 серпня. У селі Липини Луцького району водій Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на основну, наїхав на велосипедиста, який рухався по узбіччю. Після вчинення ДТП водій легковика одразу залишив місце події.

«Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції встановили особу зловмисника, що перебував за кермом Mitsubishi. Ним виявився 24-річний мешканець Луцька», – зазначає поліція.

Легковик наїхав на велосипедиста під час виїзду з другорядної дороги на головну. Внаслідок зіткнення 50-річний велосипедист отримав травми

Відомо, що внаслідок аварії 50-річний велосипедист отримав травми. У поліції додають, що травми були неважкими, оскільки чоловік не госпіталізовувався.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої важкості). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.