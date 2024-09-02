Чоловік потонув у штучній водоймі на території його домогосподарства

У ставку в селі Великий Омеляник Луцького району потонув 75-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили 2 вересня у пресслужбі поліції Волинської області.

За даними слідства, трагедія сталася у неділю, 1 вересня. Близько 10:50 правоохоронцям надійшов виклик про те, що у штучній водоймі на території приватного господарства виявили труп господаря 1949 року народження, жителя села Великий Омеляник.

Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі пенсіонера не було. Судово-медична експертиза наразі встановлює остаточну причину смерті.