Голова Сокільницької громади Тарас Сулимко вважає справедливим рішення про сегрегацію мешканців села за терміном проживання

Депутати Сокільницької громади біля Львова прийняли рішення про обмеження права зарахування до місцевого дитсадка дітей, батьки яких живуть у Сокільниках менше 10 років. Сільський голова не вважає таке рішення дискримінаційним, натомість місцеві активісти уже заявили про намір скаржитися уповноваженій Верховної Ради з прав людини.

В одній з найбагатших громад Львівщини досі нема власного дитсадка – перший комунальний дитсадок на 75 місць планують відкрити лише наступного року, хоча у громаді зареєстровані близько 570 дітей дошкільного віку. Тому місцеві депутати вирішили надати пріоритетне право на зарахування до дитсадка тим дітям, у яких бодай один з батьків зареєстрований у Сокільниках понад 10 років.

Як розповів ZAXID.NET голова Сокільницької громади Тарас Сулимко, відповідне рішення депутати прийняли 9 листопада, воно було майже одноголосним – утримався лише один депутат.

«Депутати зустрічалися зі своїми виборцями і виборці дуже переживають, що садочок не гумовий і проблему в нашій громаді не вирішить. Тому доповнили перелік осіб на першочергове зарахування до дитсадка. Таке право мають діти, хоча б один з батьків яких зареєстрований і проживає у Сокільниках понад 10 років», – каже Тарас Сулимко.

Тарас Сулимко визнає, що лише за останні п’ять років (за 10 років статистики у нього нема) у селі зареєструвалися близько 600 нових мешканців, але вважає, що значно більше живе незареєстрованих.

«У громаді зареєстровано близько 10 тис. мешканців, у той час як фактично проживає у півтора рази більше. Вони [нові мешканці] не реєструються тут, їм нецікаво. Більшість з них мають ще у Львові помешкання, а тут мають будиночок, живуть тут, смітять, світло беруть, яке у нас проблематичне, каналізацію спускають в річку, – каже Тарас Сулимко, не зосереджуючись на тому, що у селі взагалі нема централізованої каналізації. – Пріоритет [у селі] має людина, яка тут давно проживає».

Керівниця місцевої громадської організації «Зручна громада» юристка Уляна Солонюк вважає таке рішення депутатів скандальним і таким, що порушує конституційні права мешканців. З цього приводу «Зручна громада» має намір звернутися до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

«Сільська рада направо і наліво дозволяє будувати багатоповерхівки, суттєво збільшувати кількість населення, але не будує садочків. Це єдина громада на Львівщині, де немає [власного] дитячого садка. Садок на 75 місць будують понад 10 років, його кошторисна вартість вже сягнула 50 млн грн. Укладено угоду з черговим підрядником на 17 млн грн про завершення будівництва до 31 грудня 2022 року. Це при тому, що сусідня Зимна Вода за два роки побудувала дитсадок на 180 місць за 51 млн грн», – каже Уляна Солонюк.

Очевидно, відсутність дитсадка у Сокільниках пояснюється вигідним розташуванням впритул до Львова (фактично це передмістя) – саме у львівські дитсадки десятками років і віддавали дітей місцеві мешканці.

Зауважимо, що це не вперше голови прильвівських громад, населення яких стрімко прибуває, заявляють про переваги для «корінних» мешканців – наприклад, раніше про це неодноразово говорив голова сусідньої Солонківської громади Богдан Дубневич.