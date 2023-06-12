Монумент радянського солдата знесуть, а на місці встановлять хрест

У Великогаївській громаді, що біля Тернополя проводять реконструкцію пам'ятника воїнам-односельцям, які загинули в роки Другої світової війни. На місці старого монумента радянському солдату поставлять величезний хрест з плитами, де будуть написані імені кожної людини, яка є вихідцем з навколишніх сіл і, яка загинула в часи війни.

В Україні переважно такі монументи не реконструюють, або ж взагалі зносять. А у Великогаївській громаді вирішили осучаснити пам'ятник. Це пов'язано з тим, що у цьому місці дійсно є могила, де поховано останки 200 людей, які загинули в роки Другої світової війни, розповів ZAXID.NET голова громади Олег Кохман.

«На цьому місці є справжнє поховання військових односельців. З архіву ми знаємо, що там поховано близько 200 чоловіків. Там проводилися розкопки і дійсно є людські останки. Це не символічна могила солдату, а справжня, тому ми вирішили провести реконструкцію. Пройшли усі необхідні процедури. Ми провели громадські слухання, на сесії затвердили їх протокол. Маємо офіційний дозвіл Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації на проведення робіт з пристосування пам’ятки історії місцевого значення у с. Великі Гаї», – додав голова громади Олег Кохман.

Попередньо вартість проекту складає 160 тис. гривень. Гроші виділять з бюджету громади. Також пізніше якусь частину коштів ще нададуть на викладання бруківки, щоб облагородити місце. Автор проекту, згідно з рішенням громадських слухань – Анатолій Заяць. Сам проект – це кам'яний величезний хрест та плити, де будуть вибиті прізвища загиблих. Могила розташована одразу біля церкви Пресвятого Серця Христового УГКЦ.

«Роботи з реконструкції вже розпочалися, зняли бетонні плити, які були на землі. Ще раніше тут зрубали аварійні верби. Зараз приступили до розбору пам'ятника радянському солдату. Сам монумент ми плануємо перевезти в відповідне місце. Зараз ми ведемо перемовини з Полтавою, там є такий спеціальний музей просто неба, який збирає подібні скульптури», – повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.

У громаді планують завершити реконструкцію до кінця літа, а тоді урочисто освятити новий монумент.