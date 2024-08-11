За оцінкою сербського МВС, кількість протестувальників цими вихідними склала від 24 до 27 тис.

У суботу та неділю в столиці Сербії Белграді десятки тисяч протестувальників вийшли на мітинги проти планів влади дозволити видобуток важливого для електротехнічної промисловості літію в зеленій сільськогосподарській долині Джадар, що на заході країни. Про це повідомляє Associated Press.

Акції протесту під назвою «Мін не буде» відбулися на головній площі країни Теразіє. Її організували екологічні асоціації. Мітингувальники перекрили один із мостів міста та дві головні залізничні станції.

Її учасники протестували проти видобутку у сільськогосподарській долині в західній Сербії, де є одне з найбагатших у Європі родовищ літію, дорогоцінного металу, який використовується для виготовлення акумуляторів для електромобілів і має вирішальне значення для глобального переходу до зеленої енергії. Учасники акції у центрі Белграда скандували: «Видобутку не буде» і «Зрада, зрада».

Тим часом представники влади заявляють про наявну змову серед учасників протестів з метою повалення президента Александра Вучича та його уряду. Зокрема, Вучич раніше заявив, що російські спецслужби передали йому інформацію нібито про підготовку західними державами в Сербії «масових заворушень і перевороту» з метою усунення його від влади. Урядові чиновники та контрольовані державою ЗМІ розпочали масштабну кампанію проти мітингу, порівнюючи його з подіями на київському Майдані.

Як повідомляє сербська служба «Радіо Свобода», сьогодні поліція у Белграді витіснила з двох міських вокзалів демонстрантів, які напередодні заблокували залізничний рух на центральному вокзалі сербської столиці й вокзалі «Новий Белград». Сьогодні ж поліція відтіснила мітингувальників щитами. Затримали понад 10 осіб. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич заявив, що всі порушники порядку постануть перед судом.

Демонстрація у Белграді відбулася після тижнів протестів у десятках міст по всій Сербії проти урядового плану дозволити видобуток літію в зеленій сільськогосподарській долині на заході країни. Ситуація залишається напруженою, оскільки протести тривають, а уряд намагається збалансувати економічні інтереси з екологічними проблемами та громадським невдоволенням.

Що відомо про родовище літію в Сербії

Найбільше в Європі родовище літію, який важливий для виробництва електромобілів, знаходиться в долині Джадар на заході Сербії. План на розробку родовища, яке має 17% (або 158 млн тонн) усіх запасів літію в Європі, існує вже давно. Однак у 2022 році від нього відмовилися після проведення масштабних акцій протесту, які включали блокування ключових мостів і доріг.

У середині липня уряд Сербії підписав угоду з Євросоюзом про постачання літію. У рамках угоди було розморожено проект літієвої шахти у родючій Джадарській долині. Для будівництва нових шахт гірничодобувна компанія Rio Tinto викуповує землі в долині разом із будинками, мешканцям, яких налічують близько 18 тис., пропонують переїхати. Багато хто з них не погоджується залишати рідні місця.

Уряд наполягає на тому, що шахта є можливістю для економічного розвитку. Джадар є «одним із найкраще розвіданих літієвих ділянок у Європі та, ймовірно, одним із найкращих у світі», і може «вивести Сербію (як) на перше місце не лише в Європі, а й у всьому світі». І уряд, і компанія пообіцяли дотримуватися найвищих екологічних стандартів у процесі видобутку, але критиків це не переконало. Опоненти цієї ідеї вважають, що це призведе до непоправного забруднення долини Джадар, а також запасів підземних вод, сільськогосподарських угідь і двох невеликих річок, що протікають через долину. Німеччина та ЄС хочуть використати проєкт «Джадар» для зменшення своєї залежності від Китаю.

Західні ЗМІ зазначають, що видобуток літію може стати для Сербії вхідним квитком до ЄС. Видання, посилаючись на інтерв'ю, пише, що Белград прийняв стратегічне рішення освоювати найбільше в Європі родовище літію разом з Німеччиною та Євросоюзом, а не з Китаєм.