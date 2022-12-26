Через обмежену видимість, спричинену витоком аміаку, кілька автомобілів потрапили в ДТП

На сході Сербії ввечері у неділю, 25 грудня, зійшов із рейок вантажний потяг, який перевозив аміак, від чого постраждали понад 50 людей. Про це повідомляє Associated Press.

Попередньо, одна з цистерн упала в русло річки Нішава, спричинивши бурхливу реакцію аміаку під час контакту з водою.

У місті Пірот, де сталася аварія, влада оголосила надзвичайну ситуацію, й закликала жителів не виходити з дому. У місті закрили місцеві школи у понеділок.

відео РТС

Через обмежену видимість, спричинену витоком аміаку, кілька автомобілів розбилися на головній трасі, що веде до Болгарії, під час інтенсивного руху через різдвяні свята. Поліція перекрила трасу та перенаправила рух на місцеві дороги.

Наразі не відомо, що спричинило сходження потяга з рейок.

Із симптомами отруєння аміаком госпіталізували понад 50 людей, повідомив сербський новинний портал РТС. Одна людина померла в лікарні, але лікарі не підтвердили, що причиною є отруєння аміаком.