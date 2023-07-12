У Сербії 11 липня законодавці проголосували за відставку міністра економіки Раде Басти, повідомила балканська служба «Радіо Свобода».

Як нагадали журналісти, Баста – прихильник запровадження санкцій проти Росії. Він вважає, що Сербія платить «дорогу ціну» за відмову від запровадження санкцій проти Москви.

Раде Басту призначили на посаду міністра економіки як кандидата від Соціалістичної партії Сербії та партії «Об’єднана Сербія». Союз цих двох партій є молодшим партнером правлячої Сербської прогресивної партії (SNS). Минулого місяця Баста оголосив про створення руху «Європейський шлях» і запевнив своїх прихильників, що з цього руху виросте партія, яка зможе брати участь у виборах усіх рівнів.

Сербія залишилася єдиною країною-кандидатом у члени Євросоюзу, яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Офіційно Белград засудив російське вторгнення, але відмовився запроваджувати санкції, посилаючись на «традиційні звʼязки між двома державами».