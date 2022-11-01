На Шевченка приєднуватимуть новий водопровід

У середу, 2 листопада, на вул. Шевченка у Львові підключатимуть новий водогін. Через це усі прилеглі вулиці будуть без водопостачання з 09:00 до 20:00.

За інформацією «Львівводоканалу», води не буде на окремих вулицях, що належать до Шевченківського та Залізничного районах Львова. Зокрема: Шевченка (парна сторона від №14 до №108, непарна сторона від №33 до №67а), Бортнянського, Єрошенка, Золота, Турянського, Яцкова, Скляна, Сосенка, Пстрака, Хорватська, Кучера, Клепарівська, О.Степанівни, Братів Дужих, Квітки-Основ'яненка, Сорохтея, Ясна, Стороженка, Щекавицька, Братів Міхновських, Вернигори, Марка Вовчка.

З пониженим тиском вода подаватиметься до будинків на вулицях: Морозенка, Кооперативна, Одеська, Голубовича, Хотинська, Коротка, Стародубська, Сембратовичів (Перова), Головацького, Декарта, Одеська, Шараневича.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. В цей час вода у трубопроводі може бути з іржею.