У середу, 17 листопада, «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць для проведення планових ремонтних робіт на підстанціях. За більшістю адрес електропостачання не буде до 17:00. Балтійська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 9

Бескидська, 20а

Білинського, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 5

Білогорська 4-та (08:30 – 15:00) 2, 4, 8, 9

Білогорська 5-та (08:30 – 15:00)

Білогорща (08:00 – 15:00) 1, 102а, 102б, 104, 106, 108, 11, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 120а, 120б, 122, 126, 128, 12а, 13, 130, 130а, 130Б, 132, 134, 136, 138, 138а, 14, 140, 142, 142а, 144, 144а, 144б, 146, 146а, 148, 148а, 148б, 14а, 15, 150, 150а, 150б, 152, 16, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 22, 24, 24а, 26, 27А, 28, 28А, 29, 29а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 377, 37а, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 4а, 5, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 57б, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 69а, 7, 70, 70А, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98, 98а

Брюховицька, 101, 105, 39, 39а, 39Б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89

Володимира Великого, 51

Вільде, 21

Гайовської (08:00 – 15:00) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44а, 44Б, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 4б, 5, 50, 51, 52, 53, 53б, 53в, 53г, 53Д, 54, 55, 55а, 57, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 72а, 74, 74а, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 9А

Грушева, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8

Дібровна, 10, 4а, 4Б, 6, 8

Замарстинівська, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207А, 209, 211, 213

Іванюти (08:30 – 15:00), 12, 8, 8а

Княгині Ольги, 63, 59, 61

Кривчицька Дорога, 1, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 2, 6, 8

Лаврівського (08:30 – 15:00) 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 27-б, 29, 29а, 29б, 3, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 5, 51, 6а, 7, 7а, 7б, 7В, 8

Миколайчука, 20, 22, 24, 28, 30

Міжгірна, 30б

Мушака, 20, 22, 24, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є

Низинна

Павлокомська, 1а, 3

Проектна (08:30 – 15:00), д374, д380

Ревуцького, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6

Ряснянська, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34Б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7,

Сеньковича, 10, 11, 16, 29, 40

2-й Скнилівський, 10, 12, 16

3-й Скнилівський, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 9

4-й Скнилівський, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23А, 7, 9, 9а

5-й Скнилівський, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 5, 7, 9

6-й Скнилівський, 11, 13, 15, 17, 19

Стадників (08:30 – 15:00), 1, 10, 11, 11а, 12, 12б, 13, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25а, 25а/2, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 9

Франка, 121

Шевченка, 318

Широка, 77, 83, 81

Щирецька, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24а

Щурата, 5, 7

Ярославенка, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14А, 16, 17, 26, 28, 4, 6, 8.

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