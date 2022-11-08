У середу, 9 листопада, на Львівщині знову діятиме графік погодинного відключення електроенергії. Про це ввечері 8 листопада повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Анонсовані на сайті «Львівобленерго» відключення діятимуть із 8:00 до 22:00 та триватимуть чотири години. Актуальну інформацію про можливі відключення за конкретною адресою можна переглянути за сайті ЛОЕ у розділі «Чому немає світла», а також зателефонувавши у кол-центр за номерами, вказаними на сайті.

Орієнтовний час відключень:

від 8 до 12 год. – 2 група;

від 12 до 17 год. – 1 група;

від 17 до 20 год. – 3 група.

«Важливо, що графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, тобто виключатимуть не всіх. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години», – зазначили в «Львівобленерго».

Нагадаємо, «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень електроенергії на Львівщині з вівторка, 8 листопада. У «Львівобленерго» ZAXID.NET пояснили, вказівки щодо відключень приходять від «Укренерго» щодня за день до них. Тому наразі невідомо, чи знеструмлення будуть щоденні та скільки вони триватимуть.

Загалом графіки погодинних відключень електроенергії з 5 листопада діють у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.