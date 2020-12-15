Оповіщення – навчальне, тож мешканців просять зберігати спокій

У середу, 16 грудня, у Львові перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення. Сирени лунатимуть із 14:50 до 14:55. Оповіщення – навчальне, тож мешканців просять зберігати спокій. Також для визначення рівня та якості озвучення, проведуть електронне опитування.

«Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», — повідомили у прес-службі ЛМР.

Також у період з 15:00 середи, 16 грудня, до 24:00 четверга, 20 грудня, департамент з питань цивільного захисту ЛОДА проводитиме опитування мешканців щодо рівня озвучення території міста звуковими сигналами електричних сирен та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання. Мешканців запрошують взяти участь в опитуванні за посиланням.

Зазначимо, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні («UA:Українське радіо» 103,3 МГц), а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення («UA:Львів» та «Перший Західний») та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.