Відповідальні чиновники кажуть, що це для захисту людей

Шептицька міська рада у четвер, 9 січня, повідомила, що впродовж 11 січня – 23 лютого на території кількох єгерських обходів бригади мисливців відстрілюватимуть хижих тварин.

«На території єгерських обходів №1, 2, 3 проводитимуть відстріл мисливських тварин, а саме вовків, лисиць та інших шкідливих тварин у світлий час доби, поза межами лісових масивів, а також на відстані не менше ніж 200 метрів до меж населених пунктів», – ідеться в повідомленні.

У міськраді зазначають, що мисливці мають відповідний дозвіл від Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства.

В управлінні ж вкотре говорять, що відстріл вовків, лисиць, а також бродячих котів і собак, сірих ворон потрібен для того, щоб регулювати чисельність хижаків та запобігти поширенню небезпечних захворювань, наприклад, сказу.

За даними управління на вересень 2023 року, на Львівщині було 214 вовків і 3227 лисиць.

Додамо, що упродовж листопада-грудня в Шептицькій громаді також проводили відстріл диких тварин на території інших єгерських обходів.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2023-2024 року відстріл тварин проводили в інших громадах. У Сокільницькій громаді після розголосу і тиску громадськості заборонили відстрілювати тварин.