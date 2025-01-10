У Шептицькій громаді більше місяця відстрілюватимуть вовків і лисиць
В управлінні лісового і мисливського господарства кажуть, що це для безпеки мешканців
Шептицька міська рада у четвер, 9 січня, повідомила, що впродовж 11 січня – 23 лютого на території кількох єгерських обходів бригади мисливців відстрілюватимуть хижих тварин.
«На території єгерських обходів №1, 2, 3 проводитимуть відстріл мисливських тварин, а саме вовків, лисиць та інших шкідливих тварин у світлий час доби, поза межами лісових масивів, а також на відстані не менше ніж 200 метрів до меж населених пунктів», – ідеться в повідомленні.
У міськраді зазначають, що мисливці мають відповідний дозвіл від Західного міжрегіонального управління лісового і мисливського господарства.
В управлінні ж вкотре говорять, що відстріл вовків, лисиць, а також бродячих котів і собак, сірих ворон потрібен для того, щоб регулювати чисельність хижаків та запобігти поширенню небезпечних захворювань, наприклад, сказу.
За даними управління на вересень 2023 року, на Львівщині було 214 вовків і 3227 лисиць.
Додамо, що упродовж листопада-грудня в Шептицькій громаді також проводили відстріл диких тварин на території інших єгерських обходів.
Як писав ZAXID.NET, наприкінці 2023-2024 року відстріл тварин проводили в інших громадах. У Сокільницькій громаді після розголосу і тиску громадськості заборонили відстрілювати тварин.