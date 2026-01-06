У школах Луцької громади 8, 9 і 10 січня запровадили дистанційне навчання. Таке рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів, повідомив «Суспільному» директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

За його словами, пропозиція про онлайн-навчання на три дні після завершення зимових канікул надійшла від керівників шкіл під час наради минулої пʼятниці. Зрештою, дистанційне навчання запровадили з кількох причин.

«Буде погіршення температурного режиму, в цілях економії – це перший момент. Друге: розпочався період оголошення тендерів і закупівель на різні послуги. Деякі питання потрібно допрацювати цього тижня, щоб діти нормально вийшли на режим офлайн», – зазначив Віталій Бондар.

Як наголосив керівник міського департаменту освіти, наприкінці минулого року в закладах освіти фіксували зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед учнів. За його словами, це стало третьою причиною запровадження дистанційного навчання на три дні.

До шкіл учні повернуться в понеділок, 12 січня, додав Віталій Бондар.