Підготовчі земляні роботи на місці, де буде новий корпус ліцею №80, розпочала компанія Resident Development. Збудувати для міста і для громади школу, щоб наші діти мали такі заклади освіти, про які колись львів’яни могли лише мріяти – таким планам не стали на заваді ані війна, ані не надто сприятлива фінансова ситуація на ринку, ані не найкраща для роботи погода.

Представники девелоперів постійно контролюють підготовку до зведення школи. Наразі на території працює техніка.

Resident Development розпочав підготовчі роботи у школі на Героїв Крут: відео

До кінця лютого Resident Development планує завершити земельні роботи і розпочати бетонні. На кінець 2023-го року за графіком мають закінчити всі загальнобудівельні роботи і взятися за внутрішнє оздоблення. Ну а взимку не зупинятимуться, адже і місто, і мешканці району очікують на школу.

Resident Development змінює філософію забудови Львова

Девелопери ж раніше заявили, що новий сучасний корпус площею майже 6,4 тис. м2 не коштуватиме Львову нічого. Усі витрати бере на себе компанія Resident Development. А проект добудови здійснили молоді й потужні таланти із архітектурної майстерні KUDIN architects. До речі, школа виходить трішки більшою, ніж планували, адже комфорт потребує додаткового простору.

Забудовник раніше представив свій проект і бачення сучасного освітнього закладу міському голові Львова Андрію Садовому та профільним посадовцям. Проект – спільна ініціатива із містом та приклад, як можна допомагати громаді, розповіли у компанії Resident Development. Під час відвідин міський голова Львова Андрій Садовий подякував забудовникам за співпрацю.

Окрім школи на Героїв Крут, компанія Resident Development має намір змінювати філософію забудови міста Львова. Раніше девелопери оприлюднили заяву про те, що саме зараз, у час війни, забудовники мають допомагати місту та пропонувати якісні проекти з розвиненою соціальною інфраструктурою довкола житлових кварталів. Адже люди прагнуть нової комфортної оселі, а не дешевого житла.

В Resident Development закликали своїх колег також долучатися із проектами розвитку соціальної інфраструктури мікрорайонів, де іде забудова. Наприклад, усі охочі можуть контактувати щодо підтримки проекту розвитку школи на Героїв Крут.