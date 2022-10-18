Апартаменти від Resident Development – чудова інвестиція

Інвестиції у час війни: найпопулярніші варіанти

Яким би не був потужним банк, українці традиційно тримають «про запас» долари чи євро, на крайній випадок – гривні. Припустімо: частину коштів могли «інвестувати» в комод, ще трішки – «вклали» у скляну банку або металеву скриньку. Дивідендів та й взагалі жодного прибутку такі грошові операції не принесуть. Але – і це правда – гріють душу й заспокоюють: мовляв, все гаразд, «фінансова подушка» під рукою (буквально – її можна будь-коли витягти й узяти в руки). Ну а час війни наче й підштовхує до такого «інвестування».

Втім, на превеликий жаль, є один нюанс. Фінансування «домашніх банків» не дозволить зробити важливого – реалізувати себе, нарешті втілити свою мрію. Хотіли десь поїхати? Звичайно, можна узяти гроші зі сховку та й відпочити на скільки вистачить заощаджень. Але для того запас і створювали, аби не витрачати… А тим часом хтось інший може й дозволити собі подорож, і машину змінити, й нові меблі купити.

Як вони це роблять? Інтернет рясніє рекламами, як правильно і вигідно укласти свої кошти. Можна, до прикладу, грати на біржах – правда, за результат численні «тренери» і «наставники» не відповідають. Тут, як то кажуть, ризик – благородне діло, але часом не на вашу користь… Та й Україні і Львову зокрема такі оборудки нічим не допоможуть. А в час війни треба підтримувати не лише ЗСУ, а й економіку держави.

Покласти гроші в банк – теж непогана перспектива. Втім, фінансова стабільність наразі не така уже й стабільна. І хто знає, що буде завтра із економікою? Не секрет, що у фінансовому плані залежимо від союзників, підтримки із Заходу. А це – канат, але не сталевий трос: і без нас у світі нашим партнерам є кому допомагати.

Як варіант фахівці радять подумати про інвестиції у житло у Львові. Чому саме тут? По-перше, все ж таки Львів як тилове місто залишається привабливим із точки зору безпеки. Звісно, не варто забувати про прильоти ракет та про те, що ворогу мирне життя на Заході України, як кістка в горлі. Та все ж більше нищать Схід (про його відновлення українці спільно з усім світом подбають згодом). А Львів став прихистком для багатьох переселенців.

Найкраще інвестувати у житло (фото Resident Development)

Інвестувати у нерухомість навіть у час війни вигідно

Тим часом вклади у будівництво в часі війни, як би це не цинічно звучало, вигідні. Рентабельність доходу від інвестицій в нерухомість – від 30% річних, розповіли експерти із Resident Development.

Нагадаємо, раніше компанія оприлюднила заяву про те, що саме зараз, у час війни, треба творити іншу філософію будівельного бізнесу. А саме: забудовники мають допомагати містові та пропонувати якісні проекти з розвиненою соціальною інфраструктурою довкола житлових кварталів. Адже люди прагнуть нової комфортної оселі, а не дешевого житла. Львів’яни хочуть затишку за адекватну ціну з якісною соціальною сферою навколо, заявили представниками будівельної компанії Resident Development. І закликали своїх колег також долучатися із проектами розвитку соціальної інфраструктури мікрорайонів, де іде забудова.

Щодо інвестицій у нерухомість, то прибуток розміром у третину вкладеного не може не приваблювати. Але ж будинки можуть зруйнувати, скаже недовірливий клієнт. І буде частково правий. Та все ж, відстежуючи рішення союзників, особливо останнє засідання «Рамштайн», зрозуміло, що незабаром нам закриють небо як належить. Україна отримає потужну і без сумніву унікальну (адже раніше такого ніде у світі не було) систему протиповітряного і протиракетного захисту. Звісно ж, Львів як тилове місто матиме також таку «парасольку».

Купівляти житло у Львові завжди вигідно (фото Resident Development)

Окрім того, не секрет, що майбутнє – справа більш ніж туманна… Та все ж можна прогнозувати, що Україна таки виграє війну! Експерти певні, що вже почались колосальні процеси інвестування в нашу державу. Інтерес до нас як суспільства, як держави зріс у тисячі разів – на жаль, ціною війни… І ми, віддавши шану загиблим та живим героям, будемо рухатися вперед. Адже потужна економіка – то є потужний тил для сильного війська. А сильна економіка – то сильні гаманці кожного з нас!

Відтак, купивши сьогодні, ви заробите завтра. І усі ризики у фінансах будуть закриті. Коли інші думають зберегти мізер, є можливість відкрити двері для мрії та стабільності. Адже після війни кожен із нас вартий не тільки довгої відпустки, але й можливості сидіти коло вікна свого нового і сучасного помешкання із чаєм чи кавою у руці, згадуючи пережите.