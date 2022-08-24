У Resident Development розповіли про нові та вже завершені проєкти

Щодня робити те, що потрібне іншим – так можна підтримувати українців і країну в часи складних випробувань. Зокрема, у війні, яку російські окупанти розпочали, напавши на Україну.

Саме зараз – та пора, коли варто давати державі та містові зокрема більше, аніж вимагає закон і необхідність. Тому компанія Resident Development узялася за побудову нового корпусу ліцею №80, усі витрати забудовники беруть на себе. Попередньо перед тим девелопери обговорили із громадою і посадовцями міської ради потреби Львова у районі, де буде збудована школа. Після узгодження ідеї щодо освітнього закладу та розробки проєкту його представили освітянській спільноті міста та врахували усі пропозиції педагогів.

Resident Development побудує новий корпус ліцею у Львові

Останні новини щодо проєкту, який зводитиме Resident Development, оптимістичні

Швидко та оперативно інвестори з міською владою отримали дозвіл на підготовчі роботи. Побудова школи – пріоритет для компанії Resident Development на 2022 рік. Оскільки кожне будівництво починається із підготовки майданчика, то девелопери пройшли всі необхідні узгодження згідно із нормами законів.

Забудовник раніше представив свій проєкт і бачення сучасного освітнього закладу міському голові Львова Андрієві Садовому та профільним посадовцям, які виїжджали на місце побудови.

«Ми передбачаємо у новому корпусі басейн, відкритий у теплу пору року. Також буде бомбосховище для безпеки учнів та сучасні кабінети освіти. Над концепцією та дизайном всередині приміщень працюють один із кращих архітекторів країни Віктор Кудін із львівськими конструкторами. Цей проєкт – наша спільна ініціатива із містом. Так ми хочемо показати приклад, як можна допомагати громаді», – розповів власник компанії Resident Development В’ячеслав Чепіль.

Міський голова Львова Андрій Садовий подякував забудовникам за співпрацю та закликав якнайшвидше збудувати об’єкт. Посадовці додали, що очікують на заклад, який не на словах відповідатиме останнім тенденціям шкільної освіти у світі.

Зведення нового корупуса ліцею – пріоритетний проєкт Resident Development

Проєкт школи – не перший соціальний внесок Resident Development у життя громади

Компанія раніше відновлювала приміщення навчально-виробничого комплексу у Львові на вулиці Івана Пулюя. Цікаво, що дизайнерами виступали керівники закладу освіти, архітектори – із Києва, а задуми втілювали уже львівські будівельники. Процес був тривалим, адже реконструкція охопила будівлю ледь не від підвалин. Не обійшлося і без дружніх суперечок, але освітяни, інвестори та будівельники жили цим проєктом.

Відтак Resident Development отримала досвід, яким сьогодні можуть пишатися не всі. І хоча за роки проєкту чимало «диванних» експертів та критиків не бракувало, все ж станом на зараз науково-виробничий комплекс – чи не найсучасніша наукова і освітня амбулаторія, збудована за останні 10 років у Львові або й в Україні. Після реалізації такого амбітного проєкту команда Resident Development вирішила «замахнутися» і на ще більшу ідею: подарувати Львову сучасну школу «з нуля» і за кошт інвестора.

Раніше компанія Resident Development оприлюднила заяву про те, що саме зараз, у час війни, треба творити іншу філософію будівельного бізнесу. А саме: забудовники мають допомагати містові та пропонувати якісні проєкти з розвиненою соціальною інфраструктурою довкола житлових кварталів. Адже люди прагнуть нової комфортної оселі, а не дешевого житла.

Львів’яни хочуть комфорту за адекватну ціну з якісною соціальною сферою навколо, заявили представниками будівельної компанії Resident Development. І закликали своїх колег також долучатися із проєктами розвитку соціальної інфраструктури мікрорайонів, де іде забудова.

А вже восени експерти очікують новин на будівельному ринку Львова. Представити громаді міста якісний житловий комплекс на вулиці Раковського у компанії Resident Development планують 5 вересня. До речі, з початку війни були введені в експлуатацію четверта черга будівництва ЖК Resident-hall на вулиці Городоцькій і буквально днями перша черга ЖК R2 Residence на вулиці Роксолани.