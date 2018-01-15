У школі в російському місті Перм сталася різанина

Вранці 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням холодної зброї (ножів), якій намагалися запобігти педагоги та школярі. В результаті учням й педагогу завдано ножових поранень, повідомляє УНІАН з посиланням на російські ЗМІ.
За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Пермському краї порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб), передає прес-служба відомства.
На місці події працює слідча група. Навчальна діяльність у школі призупинена, всі учні та педагогічний склад евакуйовані. Поранені госпіталізовані в медичні установи, їхня кількість і стан здоров'я уточнюється.
Підозрювані затримані, найближчим часом вони будуть допитані.
Более 700 человек эвакуированы из здания школы в Пермиhttps://t.co/l2xfaJhuP0#Пермь #чп pic.twitter.com/ITLrqETUU1— Пятый канал Новости (@5tv) January 15, 2018
За даними «РИА Новости», постраждали одинадцять учнів і педагог. Двоє — вчителька і 16-річний школяр — перебувають у важкому стані, їх оперують.
За офіційними даними Міністерства територіальної безпеки Пермського краю, на учнів школи напали двоє чоловіків у масках. Внаслідок цього нападу, 8 учнів і вчителька отримали ножові поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані — учень (10 років) та вчителька.
Місцеве видання «59.ру» з посиланням на свідків події повідомляє, що нападникам на вигляд було по 16 років.
Згідно із останніми даними, під час інциденту у школі Пермі постраждали 15 людей.
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