У школі в російському місті Перм сталася різанина

Порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство

Вранці 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням холодної зброї (ножів), якій намагалися запобігти педагоги та школярі. В результаті учням й педагогу завдано ножових поранень, повідомляє УНІАН з посиланням на російські ЗМІ.

За цим фактом слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації у Пермському краї порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 105 КК РФ (замах на вбивство двох і більше осіб), передає прес-служба відомства.

На місці події працює слідча група. Навчальна діяльність у школі призупинена, всі учні та педагогічний склад евакуйовані. Поранені госпіталізовані в медичні установи, їхня кількість і стан здоров'я уточнюється.

Підозрювані затримані, найближчим часом вони будуть допитані.

За даними «РИА Новости», постраждали одинадцять учнів і педагог. Двоє — вчителька і 16-річний школяр — перебувають у важкому стані, їх оперують.

За офіційними даними Міністерства територіальної безпеки Пермського краю, на учнів школи напали двоє чоловіків у масках. Внаслідок цього нападу, 8 учнів і вчителька отримали ножові поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані — учень (10 років) та вчителька.

Місцеве видання «59.ру» з посиланням на свідків події повідомляє, що нападникам на вигляд було по 16 років.

Згідно із останніми даними, під час інциденту у школі Пермі постраждали 15 людей.