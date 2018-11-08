У чотирьох школах поблизу Львова призупинили навчання через спалах кору

У чотирьох сільських школах поблизу Львова призупинили навчання. Навчальний процес призупинили в школах у Рудному та Лапаївці, а також у двох закладах у Зимній Воді. Сталося це через велику кількість хворих на кір. Допоки в школярів тривають незаплановані канікули, медики закликають дорослих і дітей вакцинуватися.

Школа в Рудному порожня. Тут тимчасово припинили навчання через велику кількість хворих на кір.

«У понеділок почався перший урок. Підійшла група батьків, які сказали, що в одному класі одразу захворіли 13 учнів. Це 1-А клас. Всього, ми пізніше дізналися, захворіло 17 учнів», – розповів директор школи №74 Михайло Юрків.

Недугу підхопили й учні старших класів. У середу заслабло 32 учнів та п'ятеро дошкільнят. У місцевій амбулаторії кажуть: за ці дні побільшало пацієнтів.

«Щеплення серед дитячого населення і серед дорослого збільшилося. Мами кожен день звертаються в амбулаторію для того, щоб провести вакцинацію», – розповіла завідувачка амбулаторії сімейної медицини Рудно Юлія Мокрик.

У сусідній Зимній Воді теж призупинили навчання. Тут захворіли на кір 13 школярів.

«Переважно діти, які захворіли – учні першої школи. По другій школі в нас було тільки 2 випадки кору, слава Богу. На сьогоднішній день діти здорові практично», – розповів головний лікар Зимноводівської амбулаторії Роман Гонсьор.

«Частково люди щепляться, які мають інформацію, що щеплення – єдиний захист від інфекційних хворіб. Частково люди сумніваються. Але ми стараємося ті сумніви розвіяти, пояснити людям правильність вакцинації», – додає сімейна лікарка Зимноводівської амбулаторії Оксана Давидко.

У сусідніх селах теж тимчасово призупиняють навчання. У Лапаївці спалах кору почався ще 10 жовтня. Освітяни й лікарі зреагували миттєво.

«Ми випустили наказ, щоби не допускати нещеплених дітей в колективи. І це допомогло тим, що контактність зменшилася. І за цей час діти, які мали по одному щепленню – дуже багато прийшли, і ми за цей місяць щепили дітей», – пояснив головний лікар Холодновідської амбулаторії Богдан Цісінський.

Якщо в селах біля Львова освітяни припиняють навчальний процес, щоб розірвати ланцюг захворювання, то в самому місті школи працюють. Тут кір підхопили 143 школярі і 20 дошкільнят.

«Ситуації критичної немає, є троє-четверо учнів із різних класів. І власне керівник навчального закладу приймає рішення: припиняти навчання чи ні», – пояснила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Та в амбулаторіях, кажуть медики, вакцини є достатньо. І для дорослих, і для дітей. Саме вона може стати надійним захистом від кору, краснухи й паротиту й запобігти ускладненням. Навчання у школах планують відновити з наступної середи, 14 листопада.