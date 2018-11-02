У Славському змія вкусила жінку в передпліччя

Укус змії: як швидко і правильно надати першу допомогу.

На Львівщині зафіксований черговий укус змії. 1 листопада у Сколівську районну лікарню потрапила 37-річна жінка, мешканка Славського.

Як інформує ДСНС Львівщини, о 14:35 її шпиталізували в стані середнього ступеня важкості. Діагноз ‒ укус змії лівого передпліччя.

ДСНС у Львівській області нагадує, що у плазунів поганий зір та слух, але вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. У ліс краще взувати високе, щільне взуття.

ZAXID.NET інформував, як правильно і оперативно надати першу медичну допомогу при укусах змій.