У Словаччині відбулись масштабні акції протесту

Ввечері 11 січня тисячі людей вийшли увечері вийшли на вулиці міст Словаччини, протестуючи проти планів нового уряду на чолі з прем’єром Робертом Фіцо внести зміни до кримінального законодавства. Про це повідомляє агенція AP.

Запропоновані урядом Фіцо законодавчі зміни включають пропозицію розпустити спецпрокуратуру, яка займається серйозними злочинами, зокрема, хабарництвом та екстремізмом.

Тільки на центральній площі Братислави на акцію вийшли близько 20 тис. людей. Натовп скандував: «Мафія, мафія» і «З нас досить Фіцо». Протести пройшли відносно спокійно, сутичок не спостерігалося.

Також на протесті в словацькій столиці був присутній один з лідерів опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка.

Звертаючись до Фіцо, він заявив, що той «робить ту ж помилку, що і будь-який інший неуспішний диктатор».

«Ви недооцінюєте прагнення людей до свободи і справедливості», – сказав Шимечка, звертаючись до Фіцо.

Також намагання Фіцо реформувати законодавство, яке потенційно може порушити норми ЄС, зазнало критики з боку Брюсселя. Єврокомісія закликала Словаччину не поспішати зі змінами і пригрозила їй судовим розглядом за порушення законодавства.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині, які відбулись 30 вересня 2023 року, перемогла лівоцентристська політична партія Роберта Фіцо. Партія Smer-SD відома своїми нападками на меншини, а також антиукраїнською позицією.

Риторика партії включає нападки на національні, сексуальні меншини та емігрантів. Окрім того, члени Smer-SD є прибічниками антивакцинаторських ідей. Члени партії виступають з антиукраїнськими заявами та здійснюють нападки на західний світ.

Пізніше новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримуватиме подальшу військову допомогу Україні та подальші санкції проти Росії на саміті Європейського Союзу.

Роберт Фіцо також заявляв про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни.