Місце зіткнення мікроавтобуса та фури у Словенії, 30 липня 2025 рік

Уранці середи, 30 липня, у Словенії сталася аварія, в якій загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадянки України. Ще двоє пасажирів отримали поранення. Про це повідомило видання Delo.si.

ДТП трапилась близько 10:30 за місцевим часом на Штирійській автомагістралі перед зоною відпочинку Тепанє, що приблизно за 100 км від столиці Словенії – Любляни.

За попередніми даними слідства, український водій мікроавтобуса, який перевозив сім пасажирів, перевищив швидкість та врізався в задню частину причепа вантажівки, яка стояла на автомагістралі через дорожні роботи. За кермом вантажівки був громадянин Росії.

Унаслідок зіткнення загинули п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Попередньо, четверо з них – українці.

Зазначається, що водій мікроавтобуса отримав лише легкі травми.

У рятувальній операції також брав участь гелікоптер, який доставив одного з потерпілих до лікарні.

Це одна з найбільших дорожньо-транспортних пригод на території Словенії, зауважує видання. Автомагістраль біля Словенської Бистриці була закрита довший час, що спричинило значні затори. Повністю відновити рух вдалося у другій половині дня.

Нагадаємо, 6 липня в Угорщині перекинувся автобус, що перевозив учасників дитячого ансамблю зі Львова на танцювальний фестиваль у місті Охрид. У результаті ДТП постраждав 21 пасажир. Зокрема, четверо українців (1954, 1958, 2007, 2011 років народження) отримали важкі травми.