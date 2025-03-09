Водій не впорався з керуванням і вʼїхав в дерево

8 березня у Сокалі внаслідок ДТП загинув 75-річний водій автомобіля Toyota Corolla. Близько 15:40 він не впорався з керуванням на перехресті і врізався в дерево.

«У Сокалі Шептицького району, на перехресті вулиць Драгоманова та Сагайдачного, водій автомобіля Toyota Corolla, мешканець м. Сокаль 1950 року народження, не справився із керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та здійснив наїзд на перешкоду – дерево», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події. Обставини встановлюють слідчі.