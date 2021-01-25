Чому українці так часто труяться чадним газом.

У неділю, 24 січня, четверо осіб отруїлися чадним газом. Один випадок стався у Львові на вул. Івана Франка, інший – у Сокільниках на вул. Данила Галицького. Внаслідок цих двох випадків четирьох осіб, двоє із яких – діти, госпіталізували.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, близько 19:55 у с. Сокільники у приватному будинку на вул. Данила Галицького чадним газом отруїлися троє осіб, у тому числі дві дитини – 2014 та 2015 року народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували. Будинок обладнаний газовою плитою та газовим котлом. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» припинила подачу газу до будинку.

Ще один випадок стався близько 19:05 у Львові в квартирі багатоквартирного будинку на вул. Івана Франка, 93. Чадним газом отруївся мешканець квартири 1992 року народження. Потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували. Квартира обладнана газовим котлом. Подачу газу до квартири тимчасово припинили.

Обставини обох подій встановлює поліція.

Як повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Роман Герега, у вихідні до лікарні через отруєння чадним газом госпіталізували 8 дітей. Їхній стан середньої важкості та важкий. Всі вони перебувають у реанімації.

Нагадаємо, що за попередню добу на Львівщині чадним газом отруїлись 17 людей.