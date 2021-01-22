У селі Станківці Миколаївського району від отруєння чадним газом загинули 42-річна жінка з трирічною донькою.

Про трагічний випадок у селі Станківці першою повідомила газета «Вісник Розділля». Староста села Наталія Зінченко розповіла ZAXID.NET, що 42-річна Галина Д. проживала в будинку з чоловіком і трьома дітьми. Вранці п’ятниці, 22 січня, жінка залишилась вдома разом з трирічною донькою. Вона закрила шубер пічки, і у приміщенні накопичився чадний газ.

«Чоловік, який працює водієм автобуса, зранку зі старшим сином пішли на роботу. Вона заснула і закрила шубер. І сталася трагедія: жінка і її маленька трирічна донечка загинули», – розповіла Наталія Зінченко.

На момент трагедії в будинку перебували лише Галина Д. та її 3-річна донька. Тіло жінки з дитиною виявила її 11-річна донька.