У Сокільниках створять парк з зеленим лабіринтом і скейт-зоною

Парк облаштують довкола існуючої водойми

У центрі села Сокільники за 6,6 млн грн створять парк Небесної сотні, під час облаштування якого висадять близько 500 кущів і дерев та побудують зелений лабіринт. Про це ZAXID.NET розповів сільський голова Сокільників Тарас Сулимко.

Новий парк облаштують на території торфовища площею 4,5 га між вул. І.Франка, Г.Сковороди та Д.Галицького. Його розташують довкола водойми, яку за словами Тараса Сулимка, нещодавно очистили від каналізаційних стоків.

«У парку ми будемо робити пішохідні доріжки, лавочки, висадимо дерева та квіти. Хочемо також поставити дитячий майданчик у стилі етно», - розповів сільський голова.

Загалом у новому парку планують висадити близько 500 нових кущів і дерев, серед яких клени, ялівці, туї, самшити, сосни, калини, барбарис тощо. На цій території також збережуть кілька десятків існуючих дерев.

Окрім того, у парку в Сокільниках розташують лабіринт з кущів та створять дитячу зону з гірками для їзди на скейтборді та велосипеді.

У межі нового парку входитиме пам’ятник Героям Небесної Сотні, який відкрили у Сокільниках у лютому.

Візуалізація майбутнього парку імені Героїв Небесної сотні у Сокільниках (відео ГО «Сокільники»)

Усі роботи з будівництва парку у Сокільниках виконуватиме львівське ТОВ «Вельт капітал», з яким 1 червня Сокільницька міська рада уклала договір на 6 млн 590 тис. грн. Роботи зі створення парку мають завершитись до кінця 2018 року.