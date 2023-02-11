Депутатів Європарламенту Андреа Коццоліно та Марка Тарабелла підозрюють в отриманні хабарів від Катару і Марокко в обмін на підтримку позицій країн у Європарламенті. Про це пише Deutsche Welle.

Як повідомляється, в Італії ввечері у п'ятницю, 10 лютого, поліція затримала євродепутата Андреа Коццоліно на підставі європейського ордера на арешт. Раніше у цей день в Брюсселі заарештували і допитали в прокуратурі іншого депутата Європарламенту – Марка Тарабелло.

Обох депутатів підозрюють в отриманні хабарів від «третьої країни» на суму до 140 тисяч євро. За даними ЗМІ, йдеться про Катар, а у випадку Коццоліно – ще й про Марокко.

Обох євродепутатів позбавили депутатської недоторканності на початку лютого на тлі розслідування корупційних діянь та виключили з групи соціал-демократів в ЄП.

Тарабеллу підозрюють у тому, що протягом двох років він «підтримував певні позиції в Європейському парламенті на користь третьої країни в обмін на грошові виплати» на загальну суму від 120 до 140 тисяч євро, йдеться у звіті Європарламенту.

Коццоліно, за даними слідства, також за грошову винагороду «міг бути причетним до актів корупції, які виникли внаслідок втручання однієї чи кількох іноземних держав з метою вплинути на дебати та рішення, які ухвалюються в Європейському Парламенті».

І Тарабелла, і Коццоліно заперечують свою провину.

Нагадаємо, що на початку грудня була заарештована одна з віце-президенток Європарламенту, депутатка від грецьких соціалістів Єва Кайлі у справі про незаконний лобізм з боку Катару в установі ЄС.

Бельгійська прокуратура підозрює, що Катар намагався через європейських політиків «вплинути на рішення ЄП за допомогою суттєвих грошових сум та подарунків». У самому Катарі будь-які звинувачення відкидають.