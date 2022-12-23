Колишня віце-президентка Європарламенту Єва Кайлі, яку підозрюють у корупції на користь Катару, перебуватиме під вартою до рішення суду. Таке рішення виніс бельгійський суд, повідомляє The Guardian.

Раніше її юристи вимагали звільнити євродепутатку за умови носіння електронного браслета. Її адвокат Андре Рісопулос заявив, що вона повністю співпрацює зі слідством і заперечує всі висунуті проти неї обвинувачення.

Однак 23 грудня суд продовжив термін її попереднього ув’язнення

«У своїй постанові, ухваленій сьогодні вранці, суд продовжив термін попереднього ув'язнення Єви Кайлі на один місяць», – йдеться в заяві федеральної прокуратури Бельгії.

Зазначимо, що йдеться про справу щодо впливу Катару на економічні та політичні рішення Європейського парламенту. За версією бельгійської поліції, яка розслідує справу, влада Катару давала європейським політикам хабарі та цінні подарунки, аби вплинути на рішення країн ЄС щодо проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році в Катарі.

9 грудня федеральна прокуратура заарештувала віце-президентку Європарламенту Єву Кайлі, яку затримали на місці злочину в межах розслідування щодо корупції в інтересах Катару. Її та ще трьох підозрюваних на час слідства суд відправив під арешт. Крім цього, Єву Кайлі усунули з посади віце-президента Європейського парламенту. Партнер Єви Кайлі Франческо Джорджі зізнався в участі в корупційному скандалі.

Пізніше поліція провела обшуки у будинку ще одного депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар.