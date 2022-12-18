Влада Катару заперечила свою причетність до справи про корупцію в Європейському парламенті. Цю заяву дипломатія Катару оприлюднила після того, як Європарламент проголосував за призупинення всієї роботи над законодавством, що стосується Катару, і заборону відвідувати приміщення парламенту представникам Катару.

Як повідомляє Reuters, у неділю, 18 грудня, дипломатична місія Катару при ЄС оприлюднила заяву, в якій ідеться, що «упереджені думки» змусили Європарламент проголосувати за призупинення всієї роботи над законодавством, що стосується Катару, і заборонити представникам Катару відвідувати його приміщення.

Призупинення стосується законодавства, пов'язаного з лібералізацією візового режиму, авіаційну угоду між ЄС і Катаром і заплановані візити доти, доки звинувачення не буде підтверджено або спростовано.

«Рішення про запровадження такого дискримінаційного обмеження негативно позначиться на регіональному та глобальному співробітництві в галузі безпеки, а також на поточних дискусіях про глобальну енергетичну бідність і безпеку», – повідомив дипломат.

Зазначимо, що йдеться про справу щодо впливу Катару на економічні та політичні рішення Європейського парламенту. За версією бельгійської поліції, яка розслідує справу, влада Катару давала європейським політикам хабарі та цінні подарунки, аби вплинути на рішення країн ЄС щодо проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році в Катарі.

9 грудня федеральна прокуратура заарештувала віце-президентку Європарламенту Єву Кайлі, яку затримали на місці злочину в межах розслідування щодо корупції в інтересах Катару. Її та ще трьох підозрюваних на час слідства суд відправив під арешт. Крім цього, Єву Кайлі усунули з посади віце-президента Європейського парламенту. Партнер Єви Кайлі Франческо Джорджі зізнався в участі в корупційному скандалі.

Пізніше поліція провела обшуки у будинку ще одного депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар.