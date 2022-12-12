Марк Тарабелла є віце-президентом ЄП з питань відносин із країнами Перської затоки й співголовою групи з питань спорту

Федеральна прокуратура провела обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. Про це повідомило видання Le Soir.

Йдеться про справу щодо впливу Катару на економічні та політичні рішення Європейського парламенту. За версією слідства, влада Катару давала європейським політикам хабарі та цінні подарунки, аби вплинути на рішення країн ЄС щодо проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році в Катарі.

Під час обшуків у Марка Тарабелли вилучили комп’ютери. Самого депутата не заарештовували. За його словами, він хоче співпрацювати зі слідством, адже «йому нема чого приховувати». Обшуки відбувалися за присутності депутата та президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

«Ми можемо підтвердити, що президентка Роберта Мецола повернулася з Мальти, щоб приїхати до Брюсселя і відвідати обшук у будинку члена Європейського парламенту», – повідомив речник ЄП.

Марк Тарабелла є віце-президентом делегації з питань відносин із країнами Перської затоки й співголовою групи з питань спорту.

9 грудня федеральна прокуратура заарештувала віце-президентку Європарламенту Єву Кайлі, яку затримали на місці злочину в межах розслідування щодо корупції в інтересах Катару. Її та ще трьох підозрюваних на час слідства суд відправив під арешт. Крім цього, Єву Кайлі усунули з посади віце-президента Європейського парламенту.