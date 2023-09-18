F-35 є одним з найдосконаліших винищувачів у світі й коштує щонайменше 80 млн доларів

У США тривають пошуки винищувача F-35B Lightning II пілот якого був змушений катапультуватись. Один з найдорожчих винищувачів США зник у неділю вдень під час польоту над штатом Південна Кароліна, неподалік бази Чарльстон, інформує Українська служба ВВС.

Як повідомляється, під час польоту виникла невідома проблема, яка змусила пілота катапультуватись. Його доправили до місцевої лікарні у стабільному стані, повідомив представник Об'єднаної бази Чарльстон.

Враховуючи останнє відоме місцеперебування літака, федеральний авіаційний регулятор зосередив пошуки у районі двох озер Молтрі та Меріон на північ від Чарльстона.

Американські військові також звернулись по допомогу до громадськості. Вони закликали всіх, хто має інформацію, що може допомогти у пошуках, зв'язатись з операційним центром.

Зауважимо, що якщо після того, як пілот катапультувався, літак навіть продовжив політ на автопілоті, він вже повинен був впасти через те, що у нього закінчилося б паливо. Проте, його точне місцезнаходження залишається загадкою.

Корпус морської піхоти заявив, що на цей момент має обмежені дані про інцидент, там все ще намагаються зібрати якомога більше інформації.

Lockheed Martin F-35 Lightning II – сімейство літаків-невидимок, багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Lockheed Martin у трьох варіантах: наземний винищувач (CTOL), винищувач з укороченим злетом і вертикальною посадкою (STOVL), а також палубний.

За оцінками, кожен літак коштує близько 80 млн доларів і є одним із найдосконаліших винищувачів у світі.