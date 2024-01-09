Під час вибуху у готелі тривало будівництво

У техаському місті Форт-Ворт у понеділок, 8 січня, прогримів вибув в одному з готелів. За попередніми даними, через вибух у готелі Sandman постраждала щонайменше 21 людина, повідомило у вівторок, 9 січня Reuters із посиланням на пожежну службу Форт-Ворта.

Інцидент стався удень 8 січня на території готелю Sandman, розташованого в центрі міста. Вибух серйозно пошкодив вікна та фасад будівлі готелю, а вибухова хвиля рознесла уламки по вулиці.

За даними речника пожежної служби Форт-Ворт Крейга Троячека, 26 номерів готелю були заселені на момент вибуху. Імовірно, вибух спричинив витік газу, проте точної інформації про це наразі немає. Троячек зазначив, що на момент інциденту у готелі тривало будівництво, проте наразі невідомо, чи могли будівельні роботи спричинити вибух.

Внаслідок вибуху постраждала 21 людина, одна – у важкому стані. Четверо з постраждалих отримали серйозні травми, втім, які не загрожують життю. 14 постраждалих госпіталізували. Наразі немає даних про загиблих.