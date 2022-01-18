VW Touareg 2016

Нестача нових автомобілів надихнула деяких дилерів Volkswagen у США розконсервувати та почати продаж старих дизельних Volkswagen Touareg.

Після скандалу «дизельгейт» сім років тому у США заборонили продавати дизельні автомобілі концерну Volkswagen Group. Але що робити з непроданими? Частину з них експортували зі США на інші ринки, й зокрема Україну (пам'ятаєте дизельні VW Golf Variant?). Інші залишились гнити десь на американських складах.

Тепер, коли в США виник дефіцит нових автомобілів через нестачу напівпровідників, деякі дилери здмухнули пил з Volkswagen Touareg, які стояли весь цей час і почали їх продавати, повідомляє edmunds.

Зараз деякі дилерські центри просять від 60 000 до 70 тис. доларів за 6-річний дизельний Touareg без пробігу. Ці вживані автомобілі дорожчі, ніж вони були новими. У 2016 році, тільки-но з конвеєра, Touareg TDI у максимальній комплектації в США коштували близько 64 тис. доларів. Ті авто, які зараз продають американські дилери, в мінімальній комплектації Sport чи середній Lux. Тоді вони коштували від 50 тис. до 55 тис. доларів відповідно.

Проблема ще у тому, що такі авто можна зареєструвати не у всіх штатах. Тому дилерам доводиться реєструвати їх, а потім продавати як вживані. Звичайно, це затрати. Але зовсім не десятки тисяч доларів, які хочуть заробити підприємливі дилери.