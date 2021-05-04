У столиці Мексики 15 людей загинули через обвал моста метро разом з поїздом
У потязі метро в момент аварії перебували близько 50 людей
Щонайменше 15 людей загинули і 70 отримали поранення у результаті падіння естакади метро разом з потягом у столиці Мексики Мехіко.
Аварія сталася в понеділок, 3 травня, близько 22:30 за місцевим часом, на станції Олівос на 12-й лінії метро. Естакада разом з поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею.
За інформацією The Guardian, загинули щонайменше 13 осіб, однак у SUUMA Voluntarios пізніше повідомили про 15 загиблих.
На місці працювали рятувальники. Також на місце аварії виїхала міська голова Мехіко Клаудія Шейнбаум.
За даними місцевих ЗМІ, естакада впала після того, як в одну з її опор врізався автомобіль. У вагонах потяга, який в цей час рухався шляхопроводом, було близько 50 осіб.