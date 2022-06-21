Фонтан із русалками в Стрийсьому парку встановили у 1980--х роках на місці клумби

На місці занедбаного фонтану із русалками у Стрийському парку у Львові облаштують громадський простір. Ним зможуть користуватися переселенці, що живуть у модульному містечку поруч. Відповідне рішення у вівторок, 21 червня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

За проектом, замість фонтану у його чаші облаштують місця для відпочинку і сцену для проведення масових подій. Громадський простір діятиме з травня до кінця жовтня.

Роботи буде виконувати ФОП Інна Кляп. За даними аналітичною системи YouControl, вона зареєстрована у Рахові Закарпатської області. Інна Кляп також є співвласницею ГО «Культурний піпл», що володіє торговими марками «Street food so good» та «Lviv ice cream festival».

Фонтан на цьому місці в Стрийському парку функціонував ще з 1894 року. У радянські роки на місці фонтану була клумба. У такому вигляді, як він є зараз, фонтан із русалками, що тримають вінок, встановили у 1980-х роках за проектом архітектора Миколи Обідняка і скульптора Ярослава Скакуна. В останні роки фонтан не функціонує.

Зазначимо, що 19 квітня у Стрийському парку відкрили модульне містечко для переселенців. На вул. Уласа Самчука встановили контейнерні будиночки, в яких проживають 350 людей. Модульні будинки для переселенців Львову безкоштовно надав уряд Польщі.