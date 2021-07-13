У вихідні в місті відбуватиметься святкування першої річниці створення H.O.G. West Chapter Ukraine

У Львові відбудеться міжнародний мотофест. У п'ятницю та суботу, 16 та 17 липня, в місті відбуватиметься святкування першої річниці створення H.O.G. West Chapter Ukraine – локального підрозділу Harley Owners Group (H.O.G.), що є найбільшим у світі об’єднанням власників мотоциклів Harley-Davidson. У суботу, 17 липня, о 13:00 учасники зберуться на пл. Ринок біля Ратуші. О 14:00 мотоколона вирушить із центру міста. Через проїзд мотоколони будуть ситуативно перекривати рух транспорту.

«Виїзд мотоколони на святковий проїзд центром міста та околицями Львова за маршрутом: центр – вул. Липинського – кільцева дорога – Винники – вул. Тракт Глинянський – вул. Богданівська – вул. Старознесенська. На час проїду колони мотоциклістів по маршруту буде здійснюватися ситуативне перекриття руху», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Святкування продовжиться в Kavalier Boutique Hotel о 16:30, де з нагоди події зберуться мотоклуби Львова та України, а також локальні підрозділи H.O.G. із Польщі, Словаччини, Австрії , Угорщини, Білорусі та Прибалтики.

Зазначимо, що Harley Owners Group (H.O.G.) – міжнародне об’єднання власників мотоциклів Harley-Davidson, засноване 1983 року, США. Спонсорується брендом Harley-Davidson, налічує понад мільйон учасників. West Chapter Ukraine – локальний підрозділ H.O.G., зареєстрований в червні 2020 року. Географія – Львів та Західна Україна. Кількість учасників – 20.