«Човники» обіцяють заблокувати 27 січня кордон на цілий день

Акція протесту перед пунктом пропуску «Шегині – Медика» 10 січня

Чергове блокування доступу до прикордонних пунктів на Львівщині, яке мешканці прикордонних районів анонсували на понеділок, 22 січня, перенесли на суботу, 27 січня. Як заявляють організатори, цього разу вони мають намір на цілий день перекрити дороги до головних пунктів перетину кордону.

Чергова попереджувальна акція з перекриття доріг до пунктів пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне» запланована на суботу, 27 січня, повідомив ZAXID.NET один з організаторів перекриття пунктів пропуску Володимир Васьків.

«Свою третю попереджувальну акцію ми спочатку анонсували на понеділок, 22 січня, але відмовились від неї, оскільки зараз сесія Верховної Ради закрита, а чергове засідання відбудеться лише 6 лютого. Ми з іншими протестувальниками радились і вирішили наступну акцію провести трохи ближче до того, щоб її не забули, тож перенесли її на 27 січня, – сказав Володимир Васьків. – Ця акція, як і дві попередні, буде попереджувальна, але триватиме вона вже не годину-дві, а цілий день, починаючи з 11:00».

Нагадаємо, що мешканці прикордоння уже двічі протягом січня блокували дороги до пунктів пропуску, протестуючи проти зміни правил ввезення товарів в Україну, що почали діяти з початку року. Суть цих змін полягає в унеможливленні «човникового бізнесу», який став основним джерелом доходів для мешканців прикордонних районів.

Варто зауважити, що уже після перших акцій протесту на кордоні, народний депутат з Львівщини Андрій Антонищак зареєстрував у Верховній Раді законопроект 7484, яким пропонується скасувати норму про «24 години», що викликає найбільше протестів і дозволити безмитне ввезення товарів на суму до 500 євро раз на три доби. Начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук також вважає за доцільне скасувати норму про «24 години», але за умови, що громадяни зможуть ввозити безмитно товари на 500 євро лише раз на місяць.