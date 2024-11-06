У центрі Судової Вишні вшановуватимуть борців за незалежність України

У місті Судова Вишня на Львівщині закінчили ексгумацію останків радянських солдатів з братської могили, яка була на перехресті площі Івана Франка та вулиці Кільцевої у центрі міста. На цьому місці облаштують Алею слави новітніх Героїв, які загинули за волю та незалежність України від 2014 року.

Як повідомили на сторінці громади, у вересні підприємство «Доля» розпочало ексгумацію на території братської могили радянських воїнів. У вівторок, 5 листопада, всі роботи завершили.

«Ритуальна служба розпочала пошукові земляні роботи й відповідно до архівних даних виявила перші останки. А вчора відбувся завершальний етап – перепоховання останків радянських часів на міське кладовище», – повідомили на сторінці громади.

Цей радянським меморіал 1953 року мав статус пам’ятки історії місцевого значення. У міськраді наголошують, що всі роботи з ексгумації проводили на підставі необхідних дозволів та погоджень, зокрема від Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович уточнив ZAXID.NET, що пошуківці виявили близько 20 останків. У цій могилі було три хвилі поховань, бо одні останки були на глибині два метри, інші – 1,5 м і пів метра глибини. На цій могилі раніше стояв пам’ятник радянському солдатові з підписом «погибшим от рук украинских националистов».

Радянських військових поховали у двох трунах на міському кладовищі, панахиду відправив священник.

Радянських військових поховали на міському цвинтарі (фото міськради Судової Вишні)

«Ліквідовано один з вагомих символів тоталітарної епохи, і це місце увінчається майбутнім меморіалом у пам’ять про наших Героїв», – додав міський голова Судової Вишні Зеновій Фольтович.

Процес ексгумації був необхідним етапом для подальшого будівництва проєкту «Алеї слави Героям, які загинули за волю та незалежність України». Над її концепцією працює архітектор Михайло Федик, автор пам’ятників Маркіяну Шашкевичу, Степанові Бандері, Тарасові Шевченку в Афінах, меморіального комплексу воякам Української Галицької Армії на Личаківському цвинтарі.

Заплановано, що у скверику буде великий бронзовий хрест і портрети полеглих захисників України на гранітних колонах з QR-кодами з інформацією про них. Це меморіальне місце розташоване у скверику біля церкви Святої Трійці, настоятель якої проводить всі ритуальні молебні. Поки проєкт меморіального комплексу обговорюється, портрети 27 полеглих Героїв із Судововишнянської громади поки зображені на тимчасових банерах.