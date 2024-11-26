35-річний житель Сум перебуває під вартою

Правоохоронці викрили серійного палія приміщень ТЦК та автомобілів військових у Сумах. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури 25 листопада.

Як встановили слідчі, 35-річний уродженець Республіки Білорусь, який довгий час мешкає в Сумах, в одному з месенджерів отримав пропозицію за гроші підпалювати військові об’єкти та автомобілі. Упродовж листопада чоловік підпалив дві будівлі ТЦК та три автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Для підпалу зловмисник використовував легкозаймисту суміш.

«Наслідки своїх злочинних дій чоловік ретельно фіксував та скидав відеозвіт замовникам, розраховуючи на щедру оплату», – ідеться в повідомленні.

Відомо, що приміщення, які намагався підпалити 35-річний житель Сум, суттєвих пошкоджень не зазнали, утім військові автомобілі фактично знищені. У прокуратурі Сумщини додають, що наразі зловмисник перебуває під вартою.