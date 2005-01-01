У Таїланді українець із двома росіянками потрапив у смертельну ДТП

Українець уцілів, а росіянки загинули в аварії

На острові Пхукет в Таїланді у ДТП потрапив автомобіль Nissan із громадянином України та двома громадянками РФ. Як повідомив місцевий сайт The Phuket News, аварія сталася вчора, 21 січня.

Унаслідок лобового зіткнення з мікроавтобусом загинули дві росіянки віком 68 і 67 років. Українець, який перебував за кермом, був госпіталізований з травмами. Про стан його здоров'я наразі не повідомляється.

За словами водія мікроавтобуса, інцидент стався через те, що Nissan несподівано виїхав на зустрічну смугу руху. Через це поліція проведе експертизу, аби з’ясувати, чи був українець на ім'я Артем Сердюков за кермом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Як писав ZAXID.NET, раніше поліція Таїланду заарештувала на острові Пхукет українку і росіянина, через підозру у торгівлі наркотиками.