В ДТП на Рівненщині загинули 35-річний поляк і українське немовля

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:3712130

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В селі Зоря у Рівненській області на автодорозі «Устилуг-Луцьк–Рівне» внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 35-річний громадянин Польщі та 10-місячне немовля подружньої пари з села Бронники, яка теж перебувала в автомобілі.

Аварія сталася 19 січня вдень. За повідомленням обласної поліції, поляк був водієм автомобіля Volkswagen Passat. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Подружжя, яке перебувало в автомобілі, доставили до реанімації. Зі слів медиків, стан чоловіка критичний.

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