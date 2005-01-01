Унаслідок ДТП з вантажівкою на трасі Київ–Чоп загинув 56-річний львів’янин

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:489740

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У четвер, 18 січня, на трасі Київ–Чоп поблизу селища Олесько, що у Буському районі, трапилась ДТП. Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, сталось зіткнення автомобілів «ВАЗ-2109» та DAF.

Як йдеться у повідомленні, ДТП трапилась приблизно о 18:45. Львів'янин 1962 року народження під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем DAF, за кермом якого був 55-річний мешканець Кіровоградської області.

Унаслідок ДТП водій «ВАЗ-2109» помер на місці події.

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