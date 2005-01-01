Внаслідок потрійної ДТП у Верещиці травмованого пасажира вивільняли з авто рятувальники

17 січня на автодорозі Львів – Краковець трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався пасажир одної з автівки.

За інформацією відділу комунікації поліції Львівської області, о 14:20 поблизу села Верещиця Яворівського району зіткнулися автомобілі «КрАЗ», Renault Kangoo та Toyota Prado.

«Водій автомобіля «КрАЗ», 56-річний житель Яворівського району, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Кенго», який рухався попереду і здійснював поворот ліворуч під керуванням 49-річного львів’янина. Внаслідок ДТП автомобіль «Рено» відкинуло на зустрічну смугу, де з ним зіткнувся автомобіль «Тойота Прадо», яким керував 33-річний мешканець Самбора», ‒ розповіли деталі у поліції.

Як наслідок, травмувався 59-річний львів'янин, пасажир Renault . Його із затиснутого автомобіля вивільняли рятувальники. Травмованого чоловіка госпіталізували у центральну районну лікарню м. Новояворівськ.

Обставини події встановлюються. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.