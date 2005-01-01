У Таїланді українку і росіянина заарештували за торгівлю наркотиками

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 08:558031

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У Таїланді українку і росіянина заарештували за торгівлю наркотиками
фото Kamala Policde Dept.
Під час обшуку квартири у підозрюваних виявили ​​велику партію кокаїну, марихуани і таблеток екстазі

Поліція Таїланду заарештувала на острові Пхукет українку і росіянина, через підозру у торгівлі наркотиками. Про це повідомило місцеве видання The Nation.

Як зазначається 22-річну українку Владиславу Березіну та 27-річного росіянина Віктора Двінського звинуватили у торгівлі наркотиками. У поліції повідомили, що до них надійшла інформація про росіянина, який продає наркотики іноземним туристам в одному з місцевих пабів. Оперативники правоохоронних органів вирушили туди і з'ясували, що Двінський занадто часто відвідує туалет. Під час обшуку у нього знайшли кілька видів наркотиків. Також поліцейські знайшли в телефоні росіянина фотографію, на якій зображена жінка з великою кількістю наркотиків. Під час обшуку квартири, де проживав Двінський, виявили велику партію кокаїну, марихуани і таблеток екстазі.

Також у квартирі перебувала дівчина з фотографії. Пізніше з'ясувалося, що це громадянка України - Владислава Березіна. Обидвох підозрюваних заарештували.

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