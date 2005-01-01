У Кривому Розі поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів

На Дніпропетровщині СБУ викрила поліцейського на збуті наркотиків та зброї

Оперативники Служби безпеки України затримали працівника одного з райвідділів поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї. Про це в четвер, 18 січня, інформували у прес-службі відомства.

Як зазначається, поліцейський, який мав доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного відділення поліції, налагодив їх збут місцевим мешканцям. Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за 14 тис. грн, призначеного для стрільби бойовими набоями.

Поліцейському повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та ч. 3 ст. 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів) КК України.

Операція із викриття зловмисника проводилася спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.