Двох мешканців Львівщини засуджено за продаж наркотиків

Львів'янин отримав 6 років ув’язнення, мешканець Стрийщини – 7 років та 2 місяці

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 12:132180

До теми

Львівська місцева прокуратура №1 підтримала публічне обвинувачення у суді стосовно раніше судимого львів’янина, який незаконно придбав, зберігав та розповсюджував наркотичний засіб – амфетамін. За продаж наркотика чоловік отримав близько 1 тис. грн.

«Зловмисника звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно), а згодом йому винесено вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Крім цього, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, до 7 років та 2 місяців ув’язнення засуджено мешканця Стрийщини, який продавав наркотичний засіб субітекс.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Подружжя вчителів з Львівщини продавало наркотики та психотропи ZAXID.NET
Біля виправної колонії у Львові виявили чоловіка з наркотиками ZAXID.NET
У Львові пасажир викидав з авто наркотики на очах у патрульних, поки ті спілкувались із водієм ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук