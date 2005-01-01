Двох мешканців Львівщини засуджено за продаж наркотиків

Львівська місцева прокуратура №1 підтримала публічне обвинувачення у суді стосовно раніше судимого львів’янина, який незаконно придбав, зберігав та розповсюджував наркотичний засіб – амфетамін. За продаж наркотика чоловік отримав близько 1 тис. грн.

«Зловмисника звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно), а згодом йому винесено вирок – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Крім цього, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, до 7 років та 2 місяців ув’язнення засуджено мешканця Стрийщини, який продавав наркотичний засіб субітекс.