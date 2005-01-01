Біля виправної колонії у Львові виявили чоловіка з наркотиками

Поблизу Личаківської виправної колонії №30 у Львові працівники Управління протидії наркозлочинності у Львівській області спільно з оперативниками виявили чоловіка, у якого були наркотичні засоби. Про це у середу, 27 грудня, повідомила прес-служба ГУ НП у Львівській області.

При собі 32-річний львів’янин мав пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, 17 таблеток «Субітекс», 24 капсули з невідомою порошкоподібною речовиною, 12 згортків з кристалізованою речовиною, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору та 15 таблеток білого кольору з надписом «В-8».

За словами чоловіка, у пакеті були наркотичні засоби, які він зберігав для власного вживання.

Усе виявлене правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.