В МЗС уточнили кількість загиблих під час теракту в Кабулі українців

Всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air

Кількість загиблих громадян України у результаті теракту в Кабулі зросла до 7 осіб. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Таджикистані і Афганістані Віктор Никитюк, повідомляє телеканал «112 Україна».

«Підтверджено загибель 7 громадян України. Дані по всіх цих громадянах у нас є», – повідомив Никитюк.

Він додав, що в Афганістані працюють багато українських авіатехніків, і всі загиблі працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і жили в готелі Intercontinental.

Тепер, за словами Никитюка, український консул в Афганістані повинен оформити документи для повернення загиблих українців в Україну.

Як інформував ZAXID.NET, 20 січня нападу терористів на готель Intercontinental у Кабулі загинули відвідувачі готелю. Після 12-годинної спецоперації чотирьох бойовиків було ліквідовано.

Тоді ж стало відомо, що серед загиблих є іноземці. Голова МЗС України Павло Клімкін повідомив про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі.

Водночас, BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців, повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 – Греції, 1 – Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося.

За останніми даними ЗМІ, загальна кількість загиблих у результаті теракту становить 43 людини.