Під час нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець

Внаслідок нападу бойовиків на готель загинули шестеро цивільних

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 13:385480

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Під час нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець
фото ЕРА
Четверо нападників увірвалися в готель і відкрили вогонь по його гостях

Внаслідок нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі загинув громадянин України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», – написав він.

Напад на готель Intercontinental Кабулі було скоєно 20 січня приблизно о 21:30 за місцевим часом.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, внаслідок нападу загинули шестеро цивільних, в тому числі одна іноземка.

Поранення отримали семеро людей, серед яких щонайменше троє військових. Під час спецоперації, яка тривала майже 12 годин, було вбито четверо нападників.

Фото ЕРА

Всього були врятовані 153 людини, які перебували в готелі, серед них 41 іноземець, відзначили в міністерстві.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

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