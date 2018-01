Під час нападу терористів на готель у Кабулі загинув українець

Внаслідок нападу терористів на готель «Інтерконтиненталь» у Кабулі загинув громадянин України. Про це повідомив представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«У Кабулі внаслідок нападу терористів на готель загинув громадянин України. Консул України вилітає до Кабула. Необхідні оперативні та скоординовані дії на місці трагедії», – написав він.

Напад на готель Intercontinental Кабулі було скоєно 20 січня приблизно о 21:30 за місцевим часом.

#BREAKING Update#Afghanistan #Kabul`s #Intercontinental under siege by 4 terrorists inside firing at people. At least 35 dead/wounded. Hotel`s 2nd floor is on fire & electricity cut. CRU Elite forces arrived & hotel electricity cut off, firefighters & emergency services arrived. pic.twitter.com/f3n6Kz2dU0